Tragédia aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand

publicado em 13/12/2017

Cinco pessoas morreram e 23 ficaram feridas, três delas em estado grave, na noite de terça-feira (12), na colisão entre um ônibus que transportava sacoleiros de Araçatuba e Birigui e um caminhão carregado de laranjas. Um automóvel também acabou sendo atingido.

De acordo com o site FM Metrópole, de Osvaldo Cruz, morreram Cláudio Lúcio Leonel, de 42 anos, Abílio Martins Garcia, 73, João Antônio da Silva, 51, Maria das Neves Pereira, 70, e Daniela Gerônimo de Jesus, 35 anos. Todos eram passageiros do ônibus e moravam em Araçatuba e Rinópolis.





PNEU

A tragédia aconteceu por volta de 20h30, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã (a 92 km de Araçatuba), região de Presidente Prudente. O ônibus, que é de Araçatuba e levava 37 passageiros, voltava da Foz do Iguaçu (PR), quando um dos pneus teria estourado.

O motorista perdeu o controle do veículo, que rodou, bateu de frente com o caminhão e capotou, caindo em uma ribanceira. Um Astra, com placas de Rinópolis, também foi atingido. Os condutores do caminhão e do automóvel ficaram levemente feridos.





INTERDIÇÃO

O trânsito no local foi interditado pela Polícia Militar Rodoviária. A carga de laranjas ficou espalhada na pista.

De acordo com o capitão Orival Santana Júnior, do Corpo de Bombeiros de Prudente, que informou a quantidade de mortos e feridos, todo efetivo foi acionado. Foram nove viaturas ao local.

Do total de vítimas, 16 foram para o hospital de Parapuã; as outras foram encaminhadas a Rinópolis e Osvaldo Cruz.