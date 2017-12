As investigações, porém, prosseguem, com o intuito de encontrar os objetos furtados pelos mesmos

Os ocupantes do carro foram presos e as investigações continuam visando a recuperação dos demais objetos furtados (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, com o apoio de policiais civis de Américo de Campos e da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, prendeu indivíduos acusados de furto qualificado, registrado na cidade de Américo de Campos. As investigações, porém, prosseguem, com o intuito de encontrar os objetos furtados pelos mesmos.Segundo informações da DIG, a operação conjunta foi realizada na manhã da última segunda-feira (18). Após patrulhamento das equipes naquela cidade para investigação do crime, os policiais se deslocaram para Votuporanga e também realizaram buscas pelas ruas da cidade a fim de encontrar o carro utilizado pelos bandidos.Durante buscas pela casa dos infratores, a polícia encontrou alguns objetos que haviam sido furtados, porém, os responsáveis pelo crime não foram localizados. Posteriormente, os policiais avistaram o veículo suspeito trafegando próximo ao local em que reside um casal investigado. Os policiais, então, deram início a uma perseguição pelas ruas do bairro Pró-povo, sendo o veículo abordado minutos depois. Os ocupantes do carro foram presos e as investigações continuam visando a recuperação dos demais objetos furtados.