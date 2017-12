K.J.S.I., de 15 anos, foi conduzido para o 3º Distrito Policial e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 21/12/2017

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido para o 3º DP juntamente com o seu responsável (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizA equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu na tarde desta quinta-feira (21) um adolescente com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Identificado como K.J.S.I., de 15 anos, o indivíduo foi conduzido para o 3º Distrito Policial e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da ROCAM pelo bairro São João. Em determinado momento, a equipe, composta pelo cabo Rodrigo e soldado Rezende, se deparou com um veículo VW Gol, de cor branca, com três indivíduos em seu interior, sendo que o passageiro do banco traseiro tentou esconder o rosto ao perceber a presença da polícia.De imediato os policiais realizaram abordagem e, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os rapazes. Porém, o adolescente que estava se escondendo, identificado como K.J.S.I., de 15 anos, estava com um mandado de apreensão em seu desfavor desde novembro deste ano, pelo crime de tráfico de drogas. Ao ser questionado, ele afirmou que estava se escondendo em uma propriedade rural, localizada em Américo de Campos.Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido para o 3º DP juntamente com o seu responsável. No local, após providência tomada pela polícia judiciária, o adolescente foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da justiça.A ocorrência contou com o apoio da equipe do Comando Grupo Patrulha, composta pelo sargento Souza e cabo Romero, além do sargento Souza, cabos Romero, André e Romero e soldados Silmar e Martins.