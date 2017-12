Apesar do susto, ninguém ficou ferido; o fato foi registrado em frente ao Posto Parceirão

publicado em 18/12/2017

A colisão envolveu quatro veículos e mobilizou as equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do DER (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Aline Ruiz

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (18) na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, em Votuporanga. A colisão envolveu cinco veículos e mobilizou as equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fato foi registrado em frente ao Posto Parceirão.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária ao A Cidade, uma caminhonete seguia pela rodovia Euclides da Cunha, sentido São José do Rio Preto/Votuporanga. Em determinado momento, o pneu traseiro da carretinha reboque do veículo estourou e o motorista perdeu o controle da direção. A caminhonete, que estava carregando cerca de 2 mil quilos de ferro, ficou parada no meio da pista e bloqueou a passagem dos outros veículos.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista de um caminhão da Converd não observou que a pista estaria bloqueada e continuou dirigindo quando colidiu com a traseira de um Siena, de cor preta. Com o impacto, o carro colidiu com a traseira de outro caminhão, um Scania, que estava parado na sua frente. O caminhão da Converd, após colidir com o Siena, continuou andando pelo acostamento e colidiu com outro carro, um Corsa, de cor prata, que estava estacionado no acostamento aguardando a liberação da pista. O caminhão apenas parou quando passou pelo meio da rodovia e caiu no canteiro central, ao lado da caminhonete.

Apesar do susto, os policiais informaram que ninguém ficou ferido. A equipe do DER retirou os veículos da pista e o trânsito foi liberado aos poucos pela PM Rodoviária, que também elaborou um boletim de ocorrência sobre o caso. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.