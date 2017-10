R.J., de 24 anos, foi preso em flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 17/10/2017

Na tarde desta terça-feira (17), um jovem de 24 anos foi preso com cocaína e dinheiro no bairro Sonho (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga combateu mais uma vez o tráfico de drogas no município. Na tarde desta terça-feira (17), um jovem de 24 anos foi preso com cocaína e dinheiro no bairro Sonho Meu. Identificado como R.J., o indiciado foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento da Força Tática pelo bairro Sonho Meu, com o objetivo de combater preventivamente o tráfico de drogas no local. Em determinado momento, a equipe, composta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldado Edwaldo, avistou um indivíduo em atitude suspeita pela sua Manoel Moreira da Silva.

Os policiais, então, conseguiram abordar o jovem, identificado como R.J., de 24 anos, no quintal de sua residência. Com ele, foi localizada certa quantia de cocaína, além de dinheiro. Durante busca realizada no interior da casa do rapaz, a PM encontrou ainda vários pinos de cocaína vazios, que seriam utilizados para a armazenagem da droga, que seria vendida posteriormente aos usuários.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a sede da DISE. Por lá, o delegado responsável, Antônio Marques do Nascimento, ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhou o indiciado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.