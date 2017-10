O julgamento de Francisco Assis da Silva está agendado para o dia 10 novembro, às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga

Luciano Rodrigues Negrão, 31 anos, foi encontrado morto por volta das 5h em sua residência, no bairro Santa Amélia (Foto: A Cidade)

O juiz de Direito Maurício José Nogueira sorteou na tarde desta quinta-feira (19), na Sala de Audiências da 1ª Vara do Fórum da Comarca de Votuporanga, os 25 nomes de jurados para o próximo júri popular. O julgamento de Francisco Assis da Silva, agendado para o dia 10 novembro, às 9h, vai avaliar a culpa e autoria do réu, que é acusado de matar, Luciano Rodrigues Negrão, de 31 anos, em sua residência, no início de 2015.

Os jurados sorteados (veja ao lado) deverão comparecer no Tribunal no dia e data marcados para participar de um novo sorteio. Sete nomes serão escolhidos para Formação do Conselho de Sentença.





O crime

Segundo o boletim de ocorrência, Luciano Rodrigues Negrão, 31 anos, foi encontrado por volta das 5h, deitado em sua cama, apenas de cuecas e com sangue espalhado pelo corpo e pelo chão. Ao lado, estavam um machado sujo de sangue e uma faca.

A mãe dele, na época, disse à polícia que foi agredida pelo filho no sábado (10). Ela teria registrado boletim de ocorrência e se refugiado na casa de vizinhos. Na noite de domingo (11) ela voltou para a casa e não encontrou o filho. Então, ela e o marido foram dormir.