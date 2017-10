Segundo a polícia, o jovem reagiu à abordagem policial com um facão, quando foi atingido por disparos

publicado em 17/10/2017

Ele teria continuado a desobedecer a ordem da polícia mesmo após levar um tiro no pé (Foto: Reprodução/Facebook)

Um rapaz de 31 anos morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar de Tanabi na noite desta segunda-feira, 16.

Segundo a polícia, o jovem reagiu à abordagem policial com um facão, quando foi atingido por disparos.

De acordo com as informações policiais, Evandro Pereira da Silva invadiu a casa do vizinho com um facão, sem motivo aparente, ameaçando matar o homem, que estava acompanhado da namorada. Desesperado, o casal fugiu pelo muro para fugir de Evandro e acionou a polícia.

Com a chegada da Polícia Militar da cidade, o jovem ameaçou atacar os policiais com o facão, momento em que recebeu um tiro no pé. Evandro teria continuado a ameaçar os policiais, que efetuaram outros dois disparos no peito do rapaz.

Ele foi levado à Santa Casa de Tanabi já sem vida. O corpo deve ser liberado ainda nesta terça-feira, 17. O casal que Evandro inicialmente teria ameaçado e os policiais não ficaram feridos.

Fonte: Diário da Região