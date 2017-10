Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira em Araçatuba; Pelo menos 30 homens atearam fogo em veículos para cercar quartel da Polícia Militar

publicado em 16/10/2017

Policial civil é morto após quadrilha explodir prédio de empresa de valores em Araçatuba (Foto: Arquivo Pessoal)

Um policial civil foi assassinado durante a ação de uma quadrilha que explodiu o prédio de uma empresa de valores na madrugada desta segunda-feira (16), em Araçatuba (SP).

Segundo a polícia, cerca de 30 criminosos atearam fogo em veículos bloqueando a saída de viaturas do quartel da Polícia Militar, que fica perto do local do roubo.

Criminosos também atiraram contra a entrada para impedir a saída dos policiais que estavam no quartel e houve troca de tiros.

O policial assassinado, André Luís Ferro da Silva, estava de serviço e foi até o local onde acabou baleado. Silva ainda foi socorrido com vida, mas morreu enquanto era atendido na Santa Casa.

Na sequência, outro grupo foi até a empresa de valores e usou dinamite para explodir o prédio.

Moradores do bairro relataram ao menos quatro explosões e parte do imóvel foi destruída. O grupo ficou cerca de 40 minutos no local, mas ainda não há confirmação se levaram dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos chegaram a bloquear várias ruas ao redor do prédio da empresa de valores para impedir a chegada da polícia.

Por enquanto não há informação de presos. Silva era integrante do Grupo de Operações Especiais (GOE), e deixou duas filhas e a esposa.