publicado em 16/10/2017

As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta segunda-feira (16), no cruzamento da avenida Pansani com a rua Manaus. A colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Votuporanga.

Segundo informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros ao A Cidade no local do acidente, o carro e a moto trefegavam pela mesma direção quando, no cruzamento da avenida Pansani com a rua Manaus, o carro virou para a esquerda e a moto colidiu com o veículo. De acordo com a corporação, a condutora do veículo, D.G., de 42 anos, teria dado seta, porém não viu o motociclista.

O motorista da moto, M.F.C., de 34 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado posteriormente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A PM também esteve no local para registrar o Boletim de Ocorrência. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.