Ela foi atingida por um veículo; motorista fugiu sem prestar socorro

publicado em 17/10/2017

Ana Júlia Francisco, de Tanabi, ficou em estado grave após acidente de moto (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma jovem de 20 anos está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Rio Preto, em estado grave, após sofrer um acidente de trânsito no domingo, 15, em Tanabi.

Segundo a Polícia Militar da cidade, Ana Júlia Francisco seguia com sua motocicleta pela estrada da Cachoerinha, que liga o Bairro Bom Jesus ao trevo de acesso a Base Aérea, quando foi atingida por um veículo.

Após a colisão, o motorista fugiu do local e a jovem foi encontrada por populares e encaminhada à Santa Casa de Tanabi, de onde foi transferida ao Hospital de Base com ferimentos no nariz, maxilar e sem sentir as pernas

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Base, Ana Júlia passou por cirurgia na madrugada da segunda-feira, 16, e até o momento segue com seu quadro de saúde estável.

A Polícia Civil está investigando o caso e aguarda a apresentação do autor do atropelamento.