Aline Ruiz





Um homem de 33 anos foi preso na manhã deste domingo (15) após furtar bebidas alcoólicas de um bar, localizado no bairro Jardim Eldorado, em frente ao Parque da Cultura de Votuporanga. A Polícia Militar encontrou o indivíduo, identificado como V.N.M., escondido dentro do banheiro do local com um saco cheio de garrafas de bebidas. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para uma cadeia pública da região.

O flagrante foi registrado após a PM ser acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial, que fica na avenida Ângelo Bimbato, bairro Jardim Eldorado, em frente ao Parque da Cultura. Segundo informações, os policiais foram até o local e entraram em contato com o representante da empresa de monitoramento, sendo verificado que o vidro do depósito estava quebrado e o fio da cerca elétrica estava ‘bambo’.

Após contato com o proprietário do bar, o mesmo chegou até o local para abrir o estabelecimento. Em seguida, os policiais deram início às buscas, encontrando um televisor já desparafusado e, no depósito, constataram que o vidro havia sido quebrado e sobre um dos freezers havia um pacote de “lascas de frango”.

De acordo com a PM, as câmeras de segurança foram voltadas para cima e os disjuntores desligados. Como o autor do crime não havia sido localizado, a equipe deixou o local. Já por volta das 8h20, a polícia foi novamente acionada para compareceu ao mesmo local, já que mais uma vez o alarme havia disparado.

A equipe da PM seguiu para o estabelecimento novamente e, dessa vez, conseguiu surpreender o indiciado com um saco preto. Ao avistar os policiais, o mesmo deixou o saco e fugiu, subindo a escada do bar e se escondendo em um dos banheiros, onde foi abordado em seguida.