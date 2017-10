As investigações apontaram qu e o corretor de seguros Cláudio Yuri Baptista, de 27 anos, pagou R$ 50 mil para 'matador de aluguel'

Thui Seba (à esq.) foi assassinado a mando de Cláudio Yuri Baptista (à dir)

A equipe de investigação do Núcleo DIG/DISE, chefiada pelo delegado Wander Luciano Solgon, conseguiu provas de que o advogado votuporanguense José Arthur Vanzella Seba, conhecido como Thui Seba, de 32 anos, foi vítima de uma emboscada articulada pelo sócio Cláudio Yuri Baptista, 27 anos, que contratou o matador de aluguel Keyssel Eduardo de Oliveira, de 39 anos, conhecido como Boiadeiro.

Naquele dia 19 de julho, Cláudio levou a vítima até o bairro Buritis sob o argumento de estar interessado na compra de um terreno. Boiadeiro já estava no local combinado e surpreendeu a vítima ainda dentro do carro, efetuando vários disparos na região do pescoço e cabeça. Thui Seba morreu no local.

O sócio dele simulou ter fugido do local a pé - como se tudo tivesse sido inesperado - inclusive prestou declarações à Polícia Civil no dia dos fatos, apresentando vários álibis.

A investigação demonstrou ser falso cada álibi alegado por ele e conseguiu identificar o matador de aluguel. Foi constatado ainda um saque em dinheiro no valor de R$50 mil da conta corrente que Cláudio usava e uma ligação telefônica entre ele e Boiadeiro um dia antes do homicídio.

A investigação também conseguiu identificar a existência de pelo menos três apólices de seguros de vida em nome da vítima, tendo como único beneficiário o mandante do crime, seu sócio Cláudio.