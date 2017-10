Agressão aconteceu no Terminal Rodoviário de Rio Preto (SP) e menores foram levados para o plantão policial

publicado em 18/10/2017

Muleta que a vítima usada foi quebrada na ação (Foto: Divulgação/Guarda Municipal)

Cinco adolescentes foram apreendidos na noite desta terça-feira (17) suspeitos de terem espancado um homem com deficiência física no Terminal Rodoviário, em São José do Rio Preto (SP).

Os cinco menores tem 13, 15, 16 e dois de 17 anos. A vítima é um lavrador e tem problemas nos joelhos e, por isso, só anda de muletas.

A apreensão foi feita pela Guarda Municipal. De acordo com a GCM, a ocorrência foi flagrada pelo monitoramento de câmeras da Guarda Municipal no local, que também identificou os agressores pelas imagens.

A vítima é um homem de 57 anos, que teve escoriações na cabeça, boca e corpo e está em observação na Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Tangará.

Os menores, na delegacia, confirmaram a agressão e disseram que viram o homem levantando a saia de uma mulher usando a muleta.

A ocorrência foi levada para a Central de Flagrantes e os cinco menores foram apreendidos por lesão corporal. Os cinco menores tem 13, 15, 16 e dois de 17 anos.