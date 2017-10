O automóvel foi apreendido, conduzido para a Central de Flagrante e posteriormente restituído ao seu verdadeiro proprietário

publicado em 20/10/2017

O automóvel, bem como o dono do mesmo, foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com o Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga conseguiu recuperar mais um veículo furtado no município. Dessa vez, um carro modelo Uno, de cor vermelha, foi localizado em uma mata ciliar, no bairro Monte Alto. O automóvel foi apreendido, conduzido para a Central de Flagrante e posteriormente restituído ao seu verdadeiro proprietário.

A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (19), na avenida República do Líbano, bairro Monte Alto. A ROCAM, ciente de que pelas proximidades existe uma mata ciliar muito utilizada por usuários de drogas e para esconder veículos furtados, deu início ao patrulhamento pelo local.

Em determinado momento, a equipe, composta pelo cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins, localizou um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, já sem os pneus e com algumas peças faltando. Após pesquisa do emplacamento, foi constado que o carro era produto de furto ocorrido em Votuporanga na última quarta-feira (18).

Diante dos fatos, foi feito contato com o proprietário do veículo, o qual compareceu no local e reconheceu o carro. O automóvel, bem como o dono do mesmo, foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado e o veículos restituído ao seu respectivo proprietário.