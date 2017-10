Em 2016 ele foi preso pela Polícia Militar do município em frente ao banco da Caixa Econômica Federal

publicado em 18/10/2017

A pena do autor do crime de estelionato poderá ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade (Foto: A Cidade)

Aline Ruiz

A Justiça de Votuporanga condenou a 1 ano e dois meses de prisão R.R.P., de 69 anos, acusado de aplicar golpes em várias cidades da região de Votuporanga. Em 2016 ele foi preso pela Polícia Militar do município em frente ao banco da Caixa Econômica Federal. No local, ele teria enganado um idoso para pegar o dinheiro da conta da vítima.

Segundo informações, pelo telefone, o golpista imitava a voz de uma mulher e agendava uma visita na casa das vítimas. Em seguida, ele mesmo se deslocava para o local e trocava o cartão das pessoas por um falso.

De acordo idoso vítima do estelionato, o estelionatário tinha bom papo e estava bem vestido no momento do crime. Já o autor do crime afirmou que praticou o golpe devido a dívidas médicas que possuía. Durante o processo, o mesmo foi diagnosticado com câncer.

A pena do autor do crime de estelionato poderá ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade.