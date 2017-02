Julgamento de Luís Armando Ferreira Lavezzo, acusado de matar com tiro na boca Vinícius Valdemar da Silva, aconteceu nesta sexta-feira (3)

Tribunal do Júri do Fórum julgou e condenou ontem Luís Armando Ferreira Lavezzo

Aline Ruiz

O Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga julgou e condenou nesta sexta-feira (3) a 13 anos de prisão Luís Armando Ferreira Lavezzo, acusado de matar com tiro na boca Vinícius Valdemar da Silva, em abril de 2014. Segundo a sentença, a pena será de 13 anos por homicídio qualificado.

O júri teve início às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e terminou por volta das 14h30. Durante a leitura da sentença, o juiz Jorge Canil afirmou que a dosagem da pena foi imposta a partir da decisão dos jurados de maneira fundamentada. O réu tem condenações por tráfico de drogas, porém não há dados precisos a respeito dos antecedentes, que presumem ser bons.

Sendo assim, o juiz afirmou que, dadas as circunstâncias judiciais, foi decretada a pena-base de homicídio qualificado de 12 anos de reclusão, porém, a reincidência do réu acarretou no aumento de um ano. Sendo assim, a sentença final aplicada pelo juiz foi de 13 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, ou seja, sem direito de apelar em liberdade, além de indenização de 50 salários mínimos aos familiares da vítima.

De acordo com o advogado do réu, Douglas Teodoro Fontes, durante o júri foi defendido o que ele realmente acreditava. “A gente acreditava que o Luís deveria ser absolvido ou, numa pior das hipóteses, condenado por um homicídio simples, mas a sentença foi aplicada a pena quase que mínima com relação a homicídio qualificado, porém, mesmo assim, conversamos com o Luís e ele concordou em tentar algo no tribunal, por isso vamos recorrer”, disse.

O advogado explicou ainda que devido ao réu ser reincidente, “ele precisa cumprir três quintos da pena para ir para o semi-aberto e depois mais três quintos do que falta para ir para o regime aberto. Já o outro processo dele de tráfico de drogas, lá no tribunal está dando uma divergência, um desembargador absolveu ele e o outro diminui a pena, então isso está sendo definido ainda”, comentou.

Para o Promotor de Justiça, José Vieira, a sentença foi uma causa justa. “Eles reconheceram que o crime cometido foi bárbaro e acataram todas as acusações. Sobre o recurso, após a elaboração iremos analisar se é realmente viável o pedido”, disse.





O caso

O crime ocorreu em 24 de abril de 2014. Segundo o Ministério Público, o acusado, Luís Armando Ferreira Lavezzo, disparou arma de fogo contra Vinicius Valdemar da Silva, provocando-lhe a morte. O réu está preso por outro processo.

Segundo a reportagem do A Cidade publicada na época, a execução brutal, em plena luz do dia, mobilizou a Polícia Civil e a Polícia Militar no início da tarde do dia 24 de abril.

A vítima não portava documentos pessoais e foi identificada apenas posteriormente como Vinícius Valdemar da Silva, de 36 anos de idade. Ele trabalhava como “chapa” e era morador da rua Paulo Moretti. O assassinato aconteceu na rua Antônio Galera Lopes, próximo ao cruzamento com a rua Rio Colorado, por volta das 13h25.

Segundo informações apuradas no local do crime, a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem havia sido baleado e deslocou viaturas ao local. Ao mesmo tempo, a unidade de suporte avançado do Samu e a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também se deslocaram.