A suspeita é que o motorista estava embriagado. O caso está sendo investigado

publicado em 04/02/2017

Na madrugada de ontem (4), a Polícia Militar de Votuporanga registrou um acidente de trânsito no bairro Jardim Universitário. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na rua Olivio Remedi, no bairro Jardim Universitário. De acordo com informações da PM, o condutor do carro perdeu o controle e acabou colidindo contra um poste. Com o impacto, o poste entortou e a equipe de manutenção da rede pública precisou ser chamada. Não houve feridos.