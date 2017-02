Na tarde de ontem (31), por volta das 12h15, um carro e uma moto colidiram na esquina da rua Paraíba com a Uruguai

publicado em 01/02/2017

Condutor da moto foi encaminhado para a Santa Casa

Da Redação





Na tarde de ontem (31), por volta das 12h15, um carro e uma moto colidiram na esquina da rua Paraíba com a Uruguai, no bairro Vila América.

Segundo a condutora do carro, C.M.F, de 42 anos, ela seguia no sentido da rua Uruguai, quando foi atingida pela moto, que não respeitou a sinalização de pare. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada, registrou o boletim de ocorrências e vai investigar as causas do acidente.

Para prestar atendimento ao motorista da moto, N.N.F.P., de 29 anos, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foi acionado, prestou socorro e encaminhou a vítima para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento.