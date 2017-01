A caminhonete Rand Rover que ele estava dirigindo colidiu de frente com um caminhão, na rodovia Nemésio Kadett

publicado em 06/01/2017

Com o impacto, Eugênio Kennedy Gavério, ficou preso nas ferragens e morreu no local

Um acidente entre uma camionete Range Rover e um caminhão tirou a vida do votuporanguense Eugênio Kennedy Gavério, de 51 anos. O fato aconteceu na noite de anteontem (5), na rodovia Nemésio Kadett, a SP-333, entre Taquaritinga e Itápolis.

Os dois veículos colidiram de frente em uma pista simples. Segundo informações, o caminhão ia ao sentido Taquaritinga e o outro veículo vinha no sentido contrário, quando houve o choque. O motorista da Range Rover teria tentado uma ultrapassagem.

Com o impacto, o condutor da caminhonete, Eugênio Kennedy Gavério, ficou preso nas ferragens, chegando a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Eugênio residia com sua mulher e filhos na cidade de Dracena, onde possuía uma ferramentaria. Ele era suplente de vereador naquela cidade após participar das últimas eleições. Era filho do casal de Votuporanga Pedro Gavério e Maria Terezinha Buosi Gavério.