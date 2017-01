A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Militar de Votuporanga

publicado em 30/01/2017

O tamanduá-bandeira foi encontrado no bairro Pozzobon

Aline Ruiz





Um tamanduá-bandeira foi resgatado na manhã do último domingo (29) pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga. O animal apareceu percorrendo as ruas do bairro Pozzobon e acabou chamando a atenção de quem passava pelo local.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Militar de Votuporanga. De acordo com informações do cabo Luciano Teixeira Garcia, o tamanduá-bandeira não apresentava ferimentos, mas estava magro. Ainda segundo ele, é possível que o bicho tenha saído das matas em busca de alimentos.