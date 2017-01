J.C., de 25 anos, e T.S, de 24 anos, foram presos pela Força Tática e encaminhados à cadeia pública de Guarani D’Oeste

Na noite da última segunda- feira (16), uma ação da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois rapazes acusados de roubo qualificado. Identificados por J.C., 25 anos, e T.S, 24 anos, os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados à cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O fato aconteceu após a polícia ser informada sobre um roubo na rua Acre, no bairro Santa Luzia. Tomando posse das características dos homens repassadas pela vítima, a equipe, composta pelo Cabo José, Soldado Edwaldo e Soldado Freire, deu início ao patrulhamento em busca dos autores do roubo. Os rapazes foram localizados no bairro das Paineiras em uma bicicleta.

Quando os policiais da Força Tática se aproximaram, os indivíduos demonstraram nervosismo, o que acarretou na abordagem de ambos. J.C, de 25 anos, estava na garupa da bicicleta e com ele foi localizado um aparelho celular. O piloto da bicicleta foi identificado como T.S, de 24 anos. Ambos possuem passagem pela polícia e tentaram fugir ao ser parados pela PM.