Outras três pessoas que estavam com ele prestaram depoimento no Plantão Policial, mas foram liberadas logo em seguida

publicado em 25/01/2017

Drogas e dinheiro apreendidos com o menor de 16 anos

Aline Ruiz





Na última terça-feira (24), a Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um menor de idade por tráfico de drogas. Identificado como R.G.R.S., de 16 anos, o menino permanece agora à disposição da Vara da Infância e Juventude. Outras três pessoas que estavam com ele prestaram depoimento no Plantão Policial, mas foram liberadas logo em seguida.

O fato aconteceu durante patrulhamento preventivo ostensivo da Polícia Militar de Votuporanga. Em determinado momento, os policiais avistaram quatro pessoas em atitude suspeita, já que tentaram fugir do local quando notaram a presença da viatura, porém foram abordados com o apoio de mais veículos da PM.

De acordo com informações repassadas pela polícia, entre os quatro indivíduos estavam dois menores e uma mulher. Durante busca pessoal foi encontrado com um deles, R.G.R.S. de 16 anos, 22 porções de maconha. Quando foram questionados a respeito da drogas, o adolescente confessou que venderia nas imediações do local.