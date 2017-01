Os animais estavam presos em gaiolas em uma residência localizada na rua Joaquim Serafim da Silva

publicado em 24/01/2017

Gaiolas apreendidas pela Polícia Ambiental de Votuporanga

A Polícia Ambiental apreendeu na última segunda-feira (23), em Votuporanga, duas aves sem registro conhecidas como “Papa-capim-de-coleira”. Os animais estavam presos em gaiolas em uma residência localizada na rua Joaquim Serafim da Silva.

De acordo com informações da polícia, durante patrulhamento pelas ruas de Votuporanga, os policiais encontraram duas gaiolas na residência, onde mora um idoso de 73 anos. O idoso é proprietário do imóvel e não possui registro das aves. Ele foi levado ao plantão policial e precisou pagar uma multa de R$ 1 mil. As duas gaiolas e um alçapão foram apreendidos e as aves foram soltas novamente na natureza.

Já no sábado (21), em Américo de Campos (SP), após denúncia, a Polícia Ambiental apreendeu cinco redes de pesca e cerca de três quilos de peixe, em um rancho localizado às margens do rio Preto.