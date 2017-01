O indivíduo foi detido e identificado como T. R. S., de 18 anos, morador da cidade de Nipoã

publicado em 04/01/2017

Policiais militares da força tática com o apoio da ROCAM combateram novamente o tráfico de drogas. O fato ocorreu na noite dessa terça-feira, por volta das 23h, quando, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Noroeste às Margens da Rodovia Péricles Belini, os militares avistaram uma motocicleta sem iluminação traseira e sem placa que trafegava pela rodovia no sentido Votuporanga/ Nhandeara.

O condutor levava uma mochila nas costas e os policiais iniciaram o acompanhamento, em que o condutor da motocicleta desobedeceu às ordens de parada seguindo em fuga por alguns quilômetros e em seguida veio a perder o controle da motocicleta caindo pelo acostamento da rodovia.

O indivíduo foi detido e identificado como T. R. S., de 18 anos, morador da cidade de Nipoã. Durante busca na referida mochila foi constatado que em seu interior havia quatro tijolos de maconha prensada, bem como uma quantia de maconha a granel que totalizou em 2 kg. Em entrevista aos policiais militares, o indivíduo confessou que levaria a droga para sua cidade.

A motocicleta utilizada pelo condutor se tratava de uma motocicleta produto de furto na cidade de São José do Rio Preto, no dia 28 de novembro do ano passado. Foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas e ele foi conduzido ao plantão policial, onde posteriormente foi encaminhado à cadeia pública permanecendo à disposição da Justiça.