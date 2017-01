Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o município registrou aumento em homicídios, roubos e furtos

publicado em 26/01/2017

Índice de criminalidade aumentou em Votuporanga no ano passado em comparação com 2015

Aline Ruiz

O índice de criminalidade aumentou em Votuporanga no ano passado em comparação com 2015. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que os crimes que tiveram mais aumento foram homicídio, roubos e furtos. As estatísticas foram divulgadas na última terça-feira (24).

O número de assassinatos em Votuporanga subiu de dois para seis casos em comparação entre os períodos. O número de homicídios culposos – quando não tem a intenção de matar – em acidentes de trânsito teve a diminuição de uma vítima, porém não deixa de chamar a atenção. Em 2015 foram 12 casos e no ano passado 11.

Outros tipos não especificados de homicídios culposos também registraram aumento. Em 2015, apenas um caso foi registrado, contra quatro no ano passado.





Roubos

Os números de roubos – quando o bandido confronta a vítima – em Votuporanga também apresentaram aumento. Roubos no geral, por exemplo, passou de 64 para 68. Já os roubos de veículos, que em 2015 permaneceu zerado, ao longo de 2016 foram registrados cinco casos.





Furtos