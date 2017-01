Dois pés de mamona foram plantados em uma rua do bairro Colinas; Prefeitura diz que enviará equipe para reparar o local

publicado em 13/01/2017

Moradores plantaram pés de mamão em dois buracos no bairro Colinas (Foto: A Cidade Votuporanga)

Aline Ruiz

Um fato curioso está chamando a atenção de quem passa pela rua Jair Domingos Teodoro, no bairro Colinas. É que os moradores daquelas imediações plantaram pés de mamona em dois buracos que estavam causando transtornos para os motoristas que trafegam pelo local. O objetivo é sinalizar o problema para que nenhum acidente possa ocorrer.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, informou para o A Cidade que a operação tapa-buracos segue para o bairro Colinas já na próxima semana e a via citada passará por reparos.

A primeira operação tapa-buracos do ano nas ruas de Votuporanga teve início na última terça-feira (11) e está sendo realizada prioritariamente em ruas e avenidas centrais e em pontos críticos, se estendendo pelos bairros da cidade.

Ainda de acordo com o Executivo, quem quiser comunicar a existência de buracos e solicitar a avaliação e o reparo da via pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo 0800-770-3590.