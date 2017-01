Ação conjunta da Força Tática e Rocam resultou na prisão de K., 18 anos; ele foi encaminhado para Guarini D’Oeste

publicado em 11/01/2017

Um total de 700 gramas de drogas foi apreendido pelas equipes da Força Tática e Rocam, além de uma grande quantidade de dinheiro

Aline Ruiz





O patrulhamento preventivo contra o tráfico de drogas resultou na prisão de um indivíduo de 18 anos na noite da última terça-feira (10) pelas equipes da Força Tática e Rocam, da Polícia Militar. O flagrante aconteceu no bairro Pró-povo.

Tendo conhecimento de que havia um ponto de drogas na esquina das ruas Rio Colorado e Canários, em uma mata ciliar às margens da Travessa Bem Te Vi, as equipes deram início ao patrulhamento. Em determinado momento, o jovem de 18 anos, identificado por K., saiu da mata e, ao avistar a presença policial, tentou fugir, mas foi impedido pelas autoridades.

Ao realizar busca pessoal, foi localizada com ele uma porção de maconha e grande quantidade de dinheiro. Já na mata onde o jovem estava, foram encontradas em um buraco várias porções de maconha e cocaína, todas embaladas e prontas para a venda, além de pedras de crack, somando um total de mais de 700 gramas de drogas. Diante do flagrante do tráfico, foi dada voz de prisão ao maior, que foi encaminhado à delegacia especializada, onde o delegado formalizou a prisão recolhendo o indivíduo à cadeia pública de Guarani D’Oeste.