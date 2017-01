As chamas atingiram diversos documentos e provocaram uma grande quantidade de fumaça, o que acabou chamando a atenção de quem passava pelo local

publicado em 28/01/2017

Bombeiros afirmaram que essa foi a terceira vez que o local pega foto (Foto: Denis Simioli)

Aline Ruiz

No início da manhã deste sábado (28), por volta das 6h, a unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada para atender uma ocorrência no prédio da antiga Só Nata, localizado avenida José Marão Filho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi de pequenas proporções e foi apagado rapidamente. Essa foi a terceira fez que o prédio foi tomado pelo fogo.

As chamas atingiram diversos documentos e provocaram uma grande quantidade de fumaça, o que acabou chamando a atenção de quem passava pelo local. Segundo os bombeiros, ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Moradores próximos do prédio se demonstraram indignados com o fato, já que essa não foi a primeira vez que o local foi atingido. A informação foi confirmada pelos bombeiros, que disseram que essa já foi a terceira ocorrência do tipo no prédio.