Medida visa coibir ação de vândalos e garantir mais segurança das famílias que frequentam o espaço

publicado em 13/01/2017

A segurança da população e conservação do espaço público são algumas das preocupações da administração municipal. Pensando nisso, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ampliou o horário de policiamento ostensivo no Parque da Cultura.

A partir de agora, homens da Polícia Militar com o apoio de viatura permanecem no local, das 16h às 4h, garantindo mais tranquilidade aos visitantes.





A atuação dos policiais se dá através do Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar), é o que explica o secretário de Trânsito, Jair de Oliveira. A ação estratégica pretende coibir atos de vandalismo, que inclui depredação ao patrimônio público, e manter, principalmente, a ordem e o sossego de centenas de pessoas que frequentam diariamente o local.





“O Parque da Cultura é um espaço para que a população possa usufruir de momentos de lazer e recreação com família e amigos. O poder público tem o objetivo de garantir a segurança das pessoas e a integridade desse espaço coletivo. Aos cidadãos, pedimos que colaborem na preservação de um bem que é construído e mantido com recursos públicos, dos próprios frequentadores”, pede o secretário.





Na primeira semana de 2017, a Prefeitura de Votuporanga registrou ação de vandalismo no Parque da Cultura, onde foram destruídos 16 sinalizadores e duas lixeiras. Novos dispositivos já foram instalados no local pela Prefeitura e Saev Ambiental.













Guarda Municipal





Também como estratégia de segurança, a ampliação da atividade delegada contará com a implantação de sistema de segurança pública em praças, escolas e demais prédios públicos, inclusive com estudo de Guarda Municipal Armada. Esta é uma das propostas que constam no plano de governo do prefeito João Dado e já está em processo de avaliação.





Com esse objetivo, o secretário de Trânsito de Votuporanga, Jair de Oliveira, esteve nesta semana em São José do Rio Preto a fim de conhecer o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal. Recebido pelo comandante da corporação, Silvio Pedro da Silva, o titular da pasta discutiu sobre a viabilidade da implantação do serviço em Votuporanga.