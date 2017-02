O menor foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Guarani D'oeste e, agora, ficará à disposição da justiça

publicado em 31/01/2017

Crime aconteceu nesta segunda-feira (30) e chocou a população (Foto: Região Noroeste)

Na tarde desta terça feira, menos de 24h após o latrocínio que vitimou Célio Busato dos Santos Júnior, proprietário da Padaria Popular, em Fernandópolis, um dos suspeitos foi preso, de acordo com informações colhidas pelo site Noticias Noroeste. A apreensão do menor V.V.S (Vulgo E.T ) de 17 anos aconteceu na rua Alexandre Murari no Rosa Amarela.

A Força Tática da Policia Militar de Fernandópolis em patrulhamento pelas imediações recebeu informações que um Voyage de cor branca estava estacionado em frente a casa de V., e que esse veiculo teria sido usado pelos suspeitos do latrocínio do dia anterior. O suspeito foi abordado em frente a sua residência e nada ilícito foi encontrado em sua posse. Ao ser indagado sobre o veiculo, disse que não sabia de quem era, mas em busca em sua residência foi encontrado um capacete preto idêntico ao utilizado pelos criminosos.

No celular do adolescente, que segundo ele seria de sua namorada, todas as ligações do dia 30 foram apagadas. Em buscas dentro do veiculo foram encontradas notas fiscais que estavam em nome de sua namorada. Embaixo do banco do passageiro foi encontrado uma toca ninja de cor "preta". Os objetos foram levados para a DIG (Delegacia de Investigações Gerai), onde imagens de câmeras de seguranças de casas vizinhas, mostraram que o carro era idêntico ao usado pelos bandidos. O menor foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Guarani D'oeste e, agora, ficará à disposição da justiça.