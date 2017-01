Célio Busato Junior era proprietário da Padaria Popular, localizada no Centro da cidade

publicado em 30/01/2017

Julio (à esq.) foi morto a tiro na noite desta segunda-feira (30)

O dono de uma panificadora em Fernandópolis foi morto na noite desta segunda-feira (30) com um tiro no peito, durante uma tentativa de assalto.A bala acertou o coração do comerciante, que morreu na mesma hora. Célio Busato Junior era proprietário da Padaria Popular, localizada no Centro da cidade.

Segundo informações colhidas pelo site Região Noroeste no local, um pintor que trabalhava no estabelecimento no momento do crime contou à Polícia que Busato estava fechando o estabelecimento, quando dois homens armados desceram de uma moto e anunciaram o assalto.

O comerciante tentou fugir, quando foi atingido pelo disparo. Após a tentativa de assalto, os bandidos tomaram rumo ignorado. Segundo consta, trata-se de três indivíduos morenos, de estatura mediana, que momentos antes roubaram um bar próximo ao local. A Polícia já tem pistas dos autores do crime e características do veículo que deu suporte para fuga.