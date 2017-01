A polícia foi até a rua Fernando Costa, principal via da Praça, e encontrou uma situação descontrolada

publicado em 23/01/2017

Festa religiosa terminou em confusão em Parisi

Dois homens foram presos na noite de domingo, 22, após uma confusão na tradicional Festa de São Sebastião, que acontece anualmente na Praça da Matriz de Parisi. Segundo a Polícia Militar, os homens foram detidos por desobediência e desacato à autoridade e estavam visivelmente embriagados.

O feriado de São Sebastião foi comemorado na última sexta-feira, 20, mas na cidade de Parisi as festividades seguiram até o último domingo, 22. Tradicionalmente, é realizada no fim de semana uma cavalgada pela manhã e, em seguida, os moradores, especialmente jovens, seguem com cavalos e bois para a Praça da Matriz, onde estacionam também seus veículos com som automotivo para continuar com as comemorações. Durante o dia, público de todas as idades passa pelo local, que reúne venda de comida e bebida.

No entanto, por volta das 18h30 de ontem, moradores começaram a reclamar do som alto, além do excesso de brigas que estava acontecendo em consequência da embriaguez. A polícia foi até a rua Fernando Costa, principal via da Praça, e encontrou uma situação descontrolada.

Quando os policiais começaram a pedir para que as pessoas desligassem o som dos veículos, a confusão veio à tona. De acordo com a PM, ao tentar separar a primeira briga contra a interveção dos policiais, um jovem jogou uma garrafa em cima de um dos PMs e partiu para cima do agente com agressões, enquanto os amigos arremessavam pedra, pau e vidro na viatura. Para conter a situação, a polícia precisou utilizar bomba de efeito moral, além de pedir reforços para a Força Tática de Votuporanga.

Um homem que atacou a PM passou mal e foi levado à Santa Casa de Votuporanga pelos próprios policiais, pois a cidade não tinha ambulância disponível no momento. No trajeto, o homem teria desobedecido a PM e foi preso por desacato. Outro homem foi preso por desacato após abaixar as calças para a polícia durante a confusão na Praça.

Segundo a PM, a situação só se acalmou na Praça da Matriz de Parisi por volta das 21h30.