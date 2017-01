A.O.B utilizava uma barbearia, localizada na rua José Abdo Marão, no Jardim Marin, para plantar e vender maconha

publicado em 20/01/2017

No local, foram encontradas porções de maconha e um vaso com dois pés de maconha plantados

Aline Ruiz





A equipe de policiais da De legacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Votuporanga prendeu um adolescente de 17 anos, identificado como A.O.B, suspeito de traficar drogas em uma barbearia de sua propriedade, localizada na rua José Abdo Marão, no Jardim Marin. O fato aconteceu na tarde da última quinta-feira (19).

Os policiais estavam há um bom tempo investigando o menor, identificado como A.O.B, de 17 anos. Após denúncias anônimas, os agente da Dise foram até o local indicado, onde a “fachada” era uma barbearia. Ao chegarem, além do menor, outro indivíduo, identificado como E.F.D, de 30 anos, também foi abordado, sendo que este era usuário da droga.

Em buscas no local, os policiais encontraram quatro invólucros de maconha, que estavam sob um móvel, além de um vaso de plástico com dois pés de maconha plantados. Com o usuário, foi encontrada uma porção de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao menor suspeito, que foi encaminhado para a Dise, onde ele foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.