Crime ocorreu no início da tarde deste domingo (8), na rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon,

publicado em 08/01/2017

Policiais recolheram as provas do crime; no detalhe, Clayton José Mucci

Da redação

Um crime chocou a população da Zona Norte de Votuporanga no início da tarde deste domingo (8). Depois de uma discussão por cobrança de aluguel, A.S.S, de 69 anos, aplicou três golpes de faca em Clayton José Mucci, de 33 anos, que morreu no hospital após ser socorrido.