publicado em 09/01/2017

Dado recebeu Chandelly em seu gabinete

O prefeito de Votuporanga João Dado recebeu em seu gabinete o vereador Chandelly para discutir a ampliação do serviço de segurança Atividade Delegada também para os policiais ambientais do município.

Durante a reunião, o vereador protocolou um ofício pedindo ao prefeito estudos visando a realização de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, objetivando a extensão do projeto Atividade Delegada para a Polícia Ambiental de Votuporanga.

Na opinião do vereador, para promover uma melhor fiscalização e autuação dos infratores da legislação federal e estadual de proteção aos animais, seria importante que fosse celebrado um convênio com o Governo do Estado, objetivando a extensão do convênio da Atividade Delegada com a Polícia Ambiental de Votuporanga, a exemplo do que ocorre com os policiais militares da Infantaria e do Corpo de Bombeiros.