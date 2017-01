O crime aconteceu na tarde do último domingo; o caso foi o primeiro homicídio doloso registrado este ano em Votuporanga

publicado em 10/01/2017

Armas usadas pelo idoso para desferir golpes na vítima; ele foi encaminhado para a cadeia de Guarani D’Oeste

Discussão por cobrança de aluguel entre vizinhos aca bou em morte na tarde do último domingo (8) em Votu-poranga. De acordo com a Polícia Militar, depois de uma discussão por cobrança de aluguel, A.S.S, de 69 anos, aplicou três golpes de faca em Clayton José Mucci, de 33 anos, que morreu no hospital após ser socorrido.O crime aconteceu no bairro Pozzobon e, segundo informações, os dois homens já haviam se desentendido em outras ocasiões. O caso foi o primeiro homicídio doloso registrado este ano em Votuporanga.

Por volta das 15h15, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon para atender a ocorrência de um crime que foi assistido pela vizinhança desde a manhã. Segundo a polícia, o aposentado começou a discutir, em frente à sua residência, com o vizinho.

Após ser agredido pelo homem e atingido na cabeça com um alicate, o idoso entrou em casa e pegou uma faca de cozinha. Em seguida, atingiu o vizinho com um golpe no peito. Após caminhar alguns metros, o homem caiu. De acordo com a PM, outro vizinho que estava no local tentou separar a briga, mas também foi atingido pelo idoso, ficando levemente ferido.

A vítima que levou a facada no peito foi socorrida e levada ao Pronto Socorro, mas não resistiu. O idoso foi preso em flagrante por homicídio e levado à Delegacia de Votuporanga, de onde foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.





Desentendimentos