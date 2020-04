Pai das crianças foi inserido no projeto de auxílio desemprego da Prefeitura, e a família também conseguiu uma nova casa para morar

publicado em 13/04/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga abrigou uma família que se encontrava em situação de vulnerabilidade social em reserva ambiental da cidade na noite do último domingo (12/4).O pai da família com quatro crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade foi demitido do trabalho e deixou de pagar o aluguel da casa onde moravam por dois meses. A família foi retirada do imóvel e, por não ter para onde ir, ficou na reserva ambiental onde foi encontrada em ação conjunta realizada pela Prefeitura de Votuporanga e Polícia Militar.Imediatamente, a Secretaria de Direitos Humanos iniciou os trabalhos de apoio a essa família. O pai das crianças foi inserido no projeto de auxílio desemprego da Prefeitura, Votuporanga em Ação. Através do auxílio, a família também conseguiu fazer a locação de um novo imóvel para residir. A Secretaria de Assistência Social também foi acionada para realizar o acompanhamento através do CRAS, onde a família será encaminhada aos demais auxílios assistenciais.