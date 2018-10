A entidade prepara um dia de atividades para toda a população, no Centro da cidade; atividades também marcam os 72 anos de história da ACV

publicado em 03/10/2018

Na Concha Acústica terá um espaço com brinquedos, palhaços, pintura, pipoca e doces (Foto: Divulgação/Comunicativa)

Os consumidores já estão aproveitando as ofertas e a diversidade do comércio de Votuporanga para presentear as crianças. Quem compra nas lojas participantes da campanha “Conectados com a diversão” também concorre a sete prêmios. Além desta ação, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga prepara um dia de recreação para quem estiver no centro da cidade, no dia 13 de outubro.

Das 10h às 15h, aqueles que passarem na Praça Cívica (Concha Acústica) poderão participar gratuitamente da programação que inclui espaço com brinquedos, palhaços, pintura, pipoca e doces. A corporação musical Zequinha de Abreu também animará a ação.

Outro grande momento preparado para o dia é o tradicional “parabéns para você”, que será cantado pelos consumidores junto com diretores e comerciantes para os 72 anos da ACV. Também serão distribuídos 7,20 metros de bolo.

“Temos buscado inovar em cada ação, aproximando cada vez mais a entidade da população”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. O mascote Acvito também percorrerá as lojas da cidade.