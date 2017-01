Nesta madrugada, durante 9h, o muniícpio não terá oficialmente prefeito declarado

publicado em 31/12/2016

Cidade não terá prefeito durante 9h

Da redação

Com o fim de mandato do prefeito Junior Marão (PSDB), após oito anos, à meia-noite deste dia 31 de dezembro encerra a gestão do tucano à frente da Administração Municipal. A cerimônia oficial de posse do prefeito eleito João Dado (SD) acontece somente às 9h deste domingo (1), no plenário "Dr. Octávio Viscardi", na Câmara Municipal de Votuporanfa. Para termo de curiosidade, durante este período de 9h, Votuporanga ficará oficialmente sem comando de um prefeito à frente da Administração Pública.