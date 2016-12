Um dia depois de anunciar todo secretariado e deixar vago apenas a pasta de Assistência Social, prefeito eleito encerra o mistério

publicado em 29/12/2016

Serginho da Farmácia é o novo secretário de Assistência Social

Esta será a primeira vez de Giba no Legislativo, que se junta a outros 9 vereadores novatos para a próxima Legislatura. Giba, de 50 anos, trabalha como segurança na área da saúde, frequenta a Paróquia Senhor Bom Jesus e é presidente da Associação do Bairro Chácara das Paineiras.

Na Assistência Social, Serginho da Farmácia irá substituir a atual secretária Marli Beneduzzi Pignatari. Além de Serginho, outros três vereadores foram convocados para compor o secretariado de Dado: Emerson Pereira (Direitos Humanos), Douglas Lisboa (Procuradoria Geral do Município) e Gaspar (Obras). Com isso, Curti, Wartão, Dr. Francisco e Giba herdaram uma cadeira na Câmara Municipal.

Outro fato que muda com a ida de Serginho da Farmácia para a pasta de Assistência Social, é a corrida presidencial na Casa de Leis. A mudança praticamente decreta Osmair Ferrari (PP) como próximo presidente do Legislativo.

Um dia depois de anunciar todo o seu secretariado e afirmar que ainda estudaria um nome para ocupar a Secretaria de Assistência Social, o prefeito eleito João Dado (SD) encerrou o mistério e confirmou o atual presidente da Câmara Municipal Serginho da Farmácia (SD) como futuro secretário de Assistência Social. Com a decisão, o vereador reeleito Serginho da Farmácia é outro que deixa o Legislativo a partir do ano que vem para ocupar um cargo no Executivo, e assim abre uma vaga para o terceiro suplente do Solidariedade, Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba, que obteve nas urnas 452 votos.