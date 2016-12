O candidato do Solidariedade obteve nas urnas 452 votos e herdou a vaga do atual presidente da Casa de Leis, que vai para a pasta de Assistência Social

publicado em 29/12/2016

Giba é o novo vereador com saída de Serginho (Foto: Gazeta do Povo-Curitiba)

Da redação

Com o anúncio oficial de Serginho da Farmácia (SD) como secretário de Assistência Social, quem fica com sua vaga na Câmara Municipal é Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba (SD). Candidato pelo Partido Solidariedade, o mesmo do prefeito eleito, Giba obteve 452 votos nas urnas e ficou como terceiro suplente da coligação SD/PP/PR. Giba tem 50 anos e trabalha como segurança na área da saúde pública. Ele é presidente atuante da Associação de Bairro da Chácara das Paineiras.

Giba chega ao Legislativo depois que outros dois vereadores reeleitos pelo Solidariedade também deixaram a Casa de Leis para compor o Secretariado. As saídas de Emerson Pereira e Gaspar, abriram caminho para as chegadas de Élcio Curti e Dr. Francisco. Douglas Lisboa, do PSDB, foi outro que aceitou cargo no Executivo e beneficiou Wartão, do PSB.