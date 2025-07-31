Sicredi orienta sobre seguros de residências e veículos, além dos benefícios de Tag de Passagem, débito programado das contas de consumo recorrentes e pagamentos digitais

publicado em 27/12/2025

Atento a esse período, o Sicredi destaca soluções pensadas para facilitar a rotina no encerramento do ano e trazer mais segurança para o ano novo (Foto: Divulgação)

Fim de ano é tempo de balanço, planejamento e novos começos. Entre confraternizações, viagens e planos para os dias de descanso, dezembro também costuma ser o momento em que muitas pessoas colocam a vida financeira em ordem e buscam mais tranquilidade para iniciar 2026.Atento a esse período, o Sicredi destaca soluções pensadas para facilitar a rotina no encerramento do ano e trazer mais segurança para o ano novo — da proteção do lar e do veículo à automação de pagamentos e ao controle de despesas durante as férias.Nesse contexto, o seguro residencial se destaca como uma alternativa simples, prática e acessível para quem quer viajar ou aproveitar o recesso com mais tranquilidade. Para a gerente de negócios Pessoa Física da agência Castro Centro do Sicredi, Anna Cristina Oliveira Machinski, essa proteção ganha ainda mais relevância no verão, quando muitas casas ficam vazias por mais tempo.Segundo ela, o Seguro Residencial é fundamental para garantir a tranquilidade da família, protegendo o patrimônio contra furtos, roubos e danos causados por eventos climáticos. A gerente reforça um ponto que poucas pessoas sabem – o seguro residencial tem valores mensais muito acessíveis – no Sicredi, por exemplo, há planos por apenas R$ 16,99 ao mês. A gerente ainda destaca a possibilidade de customizar as coberturas conforme as necessidades das famílias e garantindo a proteção ao longo de todo o ano.As coberturas residenciais incluem incêndio, raio, explosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo, furto e vendaval, além de assistências que podem ser personalizadas conforme a necessidade, como serviços para pets, limpeza de ar-condicionado e de caixa d’água. A cobertura pode contar com assistência 24 horas de serviços como chaveiro e eletricista e até sorteios mensais de prêmio dependendo da seguradora escolhida. A contratação é simples e rápida, podendo ser feita pelo aplicativo, pelo WhatsApp com o gerente ou diretamente na agência. “O atendimento é consultivo, para que cada pessoa escolha o que realmente faz sentido para sua realidade”, reforça Anna.A experiência da associada Avelina da Luz, do Sicredi Campos Gerais, reforça essa importância. Em agosto de 2025, uma forte chuva de granizo atingiu Castro (PR) e causou danos a diversas residências, incluindo a dela. Com o apoio do seguro residencial, o atendimento foi ágil e permitiu que os reparos fossem realizados sem comprometer o orçamento familiar — um alívio em um momento inesperado.Tranquilidade a maisPara quem vai pegar a estrada, o Sicredi também oferece soluções voltadas à proteção do veículo e à praticidade durante as viagens. O Seguro Auto Sicredi garante cobertura contra colisão, incêndio, roubo e danos, além de assistência 24 horas, transporte emergencial e atendimento com cobertura nacional e em países vizinhos como Argentina, Paraguai e Uruguai — um apoio importante especialmente no período de férias. O preço do seguro é calculado a partir de fatores como valor do veículo, perfil do condutor, cobertura contratada, franquia e região onde o veículo é utilizado.Outra aliada de quem pretende viajar é a Tag de Passagem Sicredi, que elimina filas e torna o trajeto mais ágil e seguro. Com cobertura nacional, a solução permite passagem automática pelas praças de pedágio credenciadas e pode ser utilizada em estacionamentos conveniados. A contratação é simples, pelo WhatsApp, por telefone ou na agência, e todas as transações podem ser acompanhadas em tempo real, facilitando o controle dos gastos da viagem. Já o Seguro Viagem possui opções de cobertura dentro e fora do Brasil, com central de atendimento disponível 24 horas, cobertura para despesas com saúde, prorrogação de estadia e proteção de bagagem. É possível simular a contratação pelo aplicativo ou pelo site do Sicredi para ter noção do valor.Além da proteção e da mobilidade, a organização financeira segue como um pilar fundamental neste período. O débito automático ajuda a manter o pagamento em dia de contas essenciais, como água, energia, internet e telefone, evitando esquecimentos e multas mesmo durante as férias. O uso organizado do Pix, com cadastro de chaves, definição de favoritos e limites personalizados, também contribui para mais controle financeiro e segurança contra fraudes.Com soluções acessíveis e práticas, o Sicredi tem a solução ideal para deixar o seu fim de ano mais leve — e o início de 2026, mais tranquilo e bem planejado.