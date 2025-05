No último dia 25 de maio, foi celebrado o Dia da Indústria, uma data que destaca a importância de um setor essencial para o desenvolvimento econômico e social do país

publicado em 31/05/2025

No último dia 25 de maio, foi celebrado o Dia da Indústria, uma data que destaca a importância de um setor essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós, da Munhoz Metalúrgica, Munhoz Soft e Flex Munhoz, temos orgulho de fazer parte dessa engrenagem que impulsiona o progresso nacional.

A indústria é muito mais do que um motor econômico: é um ambiente fértil para a inovação, geração de empregos e transformação social. Neste dia especial, agradecemos aos nossos colaboradores, parceiros e clientes que contribuem diariamente para essa trajetória. Juntos, seguimos construindo um futuro mais forte, sustentável e inovador. Parabéns a todos os profissionais da indústria!

Uma história de evolução

Fundada em 1985, em Maringá (PR), a Munhoz Metalúrgica iniciou suas atividades com a produção de máquinas para marcenarias e ferramentas de corte e dobra para o setor metalúrgico. Com base técnica sólida e espírito empreendedor, a empresa soube evoluir conforme as transformações do mercado.

O ano de 2001 marcou um ponto de virada: Kleber Munhoz assumiu a gestão da empresa aos 22 anos, imprimindo uma nova visão estratégica. Sob sua liderança, a Munhoz ampliou seu portfólio e passou a atuar na fabricação de componentes metálicos para a indústria de estofados — como pés de sofás, suportes e mecanismos para poltronas reclináveis.

A aposta se mostrou acertada. Em 2007, uma parceria com uma grande empresa da região alavancou a produção de catracas e mecanismos para móveis reclináveis, consolidando a reputação da Munhoz como fornecedora de soluções robustas e inovadoras.

Expansão estratégica e foco no cliente

Em 2013, após um processo de consultoria empresarial, a Munhoz reestruturou sua gestão comercial e iniciou um plano de expansão geográfica com a contratação de representantes em diversas regiões do país. O objetivo era claro: estar mais próxima dos polos moveleiros e fortalecer o relacionamento com os clientes.

Para atender à crescente demanda, a empresa investiu fortemente em tecnologia e no desenvolvimento de seu departamento de engenharia. A capacidade de criar soluções sob medida com agilidade e eficiência tornou-se um diferencial competitivo da marca. A combinação de preços acessíveis, atendimento personalizado e inovação consolidou a Munhoz Metalúrgica como referência nacional no setor.

Novos horizontes: espuma e molas

Nos últimos anos, o Grupo Munhoz expandiu ainda mais sua atuação com a criação de duas novas unidades: a Munhoz Soft, especializada na produção de espumas para estofados, e a Flex Munhoz, dedicada à fabricação de molas de alta performance para colchões e móveis.

Produtos da Flex Munhoz:

Molas ensacadas individualmente com TNT : oferecem absorção de movimentos, suporte ativo e resposta rápida aos contornos do corpo.

Molas Bonnel espiral de 10 cm: com formato bicônico, são fabricadas com fio de aço temperado de alto teor de carbono, garantindo durabilidade e resistência.

Compromisso com o futuro

Ao longo de quase 40 anos, a Munhoz Metalúrgica manteve firme seu compromisso com a qualidade, a ética e a inovação. Hoje, com uma atuação diversificada e parcerias estratégicas, o Grupo Munhoz reafirma sua posição como fornecedor de soluções completas para o setor moveleiro — do metal à espuma, das molas aos mecanismos.

Com os olhos voltados para o futuro, a empresa continua sua jornada, contribuindo para o fortalecimento da indústria nacional e se preparando para os novos desafios de um mercado em constante transformação.

