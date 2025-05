Responsável pela iluminação pública de mais de 45 cidades, a Cantóia ainda possui outros braços empresariais que engradecem o nome do município

Com frota moderna e equipada, a Cantóia & Figueiredo atende mais de 500 pontos de iluminação por dia, com agilidade, eficiência e veículos preparados para qualquer desafio (Foto: Divulgação)

Fundada de forma modesta, no início dos anos 2000, com apenas um caminhão e uma Kombi antiga, a Cantóia & Figueiredo Empreendimentos, empresa genuinamente votuporanguense, provou que trabalho sério e honestidade são a receita para o sucesso. Hoje, com 25 anos de história, a companhia se consolidou como uma referência no setor de infraestrutura elétrica e telecomunicações no Brasil, sendo a responsável pela manutenção de mais de 135 mil pontos de iluminação pública, em mais de 45 cidades, contribuindo para a segurança e qualidade de vida de milhares de brasileiros.

A trajetória de sucesso da empresa está diretamente ligada à personalidade de seu fundador, o renomado empresário Antonio de Brito Figueiredo, o popular Toninho da Cantóia que, ao lado de sua esposa Maria Cantóia, encarou uma adversidade da vida e a transformou em combustível para vitória. Toninho trabalhou por mais de duas décadas na antiga CAAL e quando ela fechou, ele teve que se reinventar.



“De repente, me vi desempregado. Em uma conversa com minha esposa, decidimos iniciar algo nosso, que acabou levando nosso nome. Começamos devagarzinho, com muita humildade, pegando um serviço aqui e outro ali e hoje estamos aqui, graças a Deus, com mais de 300 funcionários”, relembra Toninho, emocionado, em entrevista à Cidade FM.

Com seriedade a empresa cresceu e se tornou uma referência nacional, levando o nome de Votuporanga por todo o país. Algo que só foi possível graças ao compromisso que a empresa sempre teve em honrar seus contratos.

“Isso é algo muito sério para nós. Se o contrato diz que temos 24 horas para dar a manutenção, nós procuramos fazer o quanto antes, mas nunca depois do prazo. Iluminação pública é questão de segurança e não se pode brincar com a segurança e a vida das pessoas”, completou Toninho.

A fala do empresário contrasta com uma realidade bem distinta do que se observa hoje em Votuporanga. Apesar de ser da cidade, a Cantóia nunca cuidou da iluminação pública local, apesar de sempre participar das licitações. Nos últimos anos, porém, empresas sem o mesmo compromisso e responsabilidade tem assumido o serviço por preços bem abaixo dos custos operacionais e deixado o município às escuras.

“É triste para nós vermos nossa cidade assim, principalmente porque nós fazemos esse trabalho em vários outros municípios, enquanto temos que ver o nosso lar nessa situação. Onde trabalhamos nós sempre respeitamos os contratos e temos também a ronda noturna, para não deixar a responsabilidade só nas costas da população de indicar onde as lâmpadas estão apagadas. Aqui, porém, não andam fazendo nem o básico”, completou.

Com mais de 300 funcionários e uma frota completa de veículos bem equipados, a Cantóia & Figueiredo realiza a manutenção de 500 a 600 pontos de iluminação por dia, números que já lhe renderam homenagens em diversos municípios onde presta serviços. Na região, por exemplo, ela presta serviços em cidades como Fernandópolis, Valentim Gentil, Jales, Santa Fé do Sul e muitas outras.

Muito além da iluminação pública

A atuação da Cantóia & Figueiredo, no entanto, vai além da iluminação pública. A empresa é especializada na construção e manutenção de redes elétricas de até 69 kV, extensões de redes rurais e urbanas de 13,8 kV e 34,5 kV, além de redes para loteamentos. Em Votuporanga, por exemplo, a empresa já executou diversas obras, como a rede de energia subterrânea da rua Amazonas e mais recentemente a tão sonhada iluminação da Arena Plínio Marin.

No setor de telecomunicações, a Cantóia destaca-se também na construção e instalação de redes de fibra óptica, tanto urbanas quanto rurais, e redes com cabo coaxial, dispondo de equipamentos modernos para testes e fusões de fibra óptica.

O compromisso com a excelência e a segurança rendeu à empresa o reconhecimento do mercado. Em 2022, a Cantóia & Figueiredo foi agraciada com o Prêmio Mais Valor da CPFL nas categorias "Serviços de Vegetação" e "Destaque de Segurança Sem Risco Elétrico", evidenciando a qualidade dos serviços prestados e o comprometimento com as melhores práticas do setor.

Com uma equipe composta por mais de 300 colaboradores, a empresa investe constantemente em capacitação profissional e atualização tecnológica, garantindo a entrega de soluções eficientes e personalizadas para seus clientes. Esse constante aperfeiçoamento garante à empresa a qualidade de seus serviços e permite-lhe atender aos mais elevados níveis de exigência, o que comprova sua solidez no mercado.

Rede de energia subterrânea na rua Amazonas: tecnologia e eficiência em solo votuporanguense

Equipe em ação: excelência que ilumina mais de 135 mil pontos de iluminação pública em mais de 45 cidades, levando segurança e qualidade de vida a milhares de brasileiros

