publicado em 14/12/2024

O Feirão Auto Festival é uma oportunidade para adquirir um veículo em condições especiais (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Desde sexta-feira, Votuporanga recebe o Feirão Auto Festival, promovido pela Ponte Eventos com o apoio da C6 Auto. A ação é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir um veículo. O evento segue sábado e domingo, das 8h às 18h, no início da avenida João Gonçalves Leite, a popular avenida do Assary.

O evento conta com mais de 300 veículos disponíveis para comercialização, oferecendo condições atrativas de financiamento. A primeira parcela poderá ser paga em até 120 dias, permitindo maior flexibilidade para os compradores.

Além disso, todos os veículos colocados à venda foram revisados e contam com garantia, assegurando a qualidade e a procedência dos automóveis. Os visitantes terão acesso a uma ampla variedade de veículos, abrangendo diferentes faixas de preço, desde modelos mais econômicos até opções mais sofisticadas.

O feirão conta com 11 das melhores lojas de Votuporanga: Celebra Veículos, Artuzzi Automóveis, Moreira Veículos, Becari Multimarcas, Mr Automóveis, Manzano Multimarcas, Parceria Veículos, Santa Luzia Veículos, Real Veículos, Minas Veículos e Allma Jeep.