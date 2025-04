Arrecadação foi uma iniciativa dos alunos, com a colaboração dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica

publicado em 19/04/2025

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, realizou a entrega de aproximadamente 360 caixas de bombons. Os chocolates foram arrecadados durante a Campanha de Páscoa e serão destinados aos residentes da Vila Carvalho, em Votuporanga. A ação solidária contou com a participação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.

Estiveram presentes o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Prof. Ma. Amália Luiza Poiani Gomes Beraldi; a docente da graduação, Profa. Dra. Janaina Andréa Cucato; e o líder comunitário da Vila Carvalho, Wellington Soares.

Segundo Janaína, que é docente da disciplina Projeto de Urbanismo II, os alunos do quinto período estão elaborando projetos acadêmicos com foco na Vila Carvalho. Essa iniciativa inspirou a realização de uma campanha de Páscoa direcionada aos cerca de 220 moradores da comunidade. “Inicialmente, a intenção era arrecadar chocolates somente para as crianças, contudo, o grande sucesso da campanha nos permitiu angariar uma quantidade significativa, que agora será destinada a todos os moradores, o que certamente alegrará seus corações e tornará essa Páscoa um pouco mais doce”, ressaltou.

O líder comunitário expressou seus parabéns à Unifev pela iniciativa dos estudantes. “Este é um momento especial que certamente alegrará as crianças e os moradores do bairro Vila Carvalho. Gostaríamos de deixar registrada a nossa gratidão”, afirmou.