A Polícia Militar encontrou ontem mais de três toneladas de maconha escondidas dentro de caixotes de frutas em um caminhão

publicado em 06/11/2024

Os PMs abriram o compartimento de carga e começaram a descarregar os caixotes, quando encontraram 219 fardos da droga (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar encontrou ontem mais de três toneladas de maconha escondidas dentro de caixotes de frutas em um caminhão. O motorista foi preso em flagrante após tentar fugir em alta velocidade pela rodovia Assis Chateaubriand, sentido a Olímpia.

Durante patrulhamento ostensivo, policiais da Força Tática realizavam fiscalização para vistoriar caminhões, impedir roubos de carga e combater outros crimes. A equipe se posicionou estrategicamente na via.

Ao perceber que seria abordado, o motorista ignorou o cerco e passou pela equipe em alta velocidade. Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar o suspeito no km 156. O homem, de 33 anos, desceu do caminhão e tentou fugir a pé, mas foi detido.

Os PMs abriram o compartimento de carga e começaram a descarregar os caixotes vazios, quando encontraram 219 fardos da droga. Além disso, um celular, um cartão bancário e R$ 200 em espécie foram apreendidos.

Segundo os policiais, o suspeito planejava transportar a droga em um trajeto de 1,3 mil quilômetros. Ele havia recebido o entorpecente em Maringá, no Paraná, e pretendia levá-lo até Montes Claros, em Minas Gerais, quando foi detido no meio do percurso.