Empreendedorismo: dados envolvem cidades das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Votuporanga

publicado em 18/09/2024

O Noroeste Paulista registrou um crescimento de 80% no número de pequenos negócios relacionados ao mercado pet (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Noroeste Paulista registrou um crescimento de 80% no número de pequenos negócios relacionados ao mercado pet. As regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Votuporanga registram 3.921 Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas no setor em 2024. Em, 2018, eram 2.188 negócios, de acordo com levantamento realizado pelo Sebrae-SP.Em todo o Estado de São Paulo existem 65.090 negócios relacionados. O Noroeste Paulista representa 6% desse total. No Estado, o crescimento foi de 123%, passando de 29.062 em 2018 para 65.090 em 2024.A pesquisa envolve cinco atividades: comércio varejista de medicamentos veterinários, comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentação para animais, atividade veterinária, alojamento de animais domésticos e higiene e embelezamento de animais domésticos.Na região de São José do Rio Preto, por exemplo, essa expansão chegou em 85,3%, quando os empreendimentos cresceram de 1.107 para 2.052. Já a regional de Votuporanga, que tem 57 municípios, teve uma alta de 67,1% (438 para 732) enquanto a cidade em si teve um salto de 59,4%. Araçatuba e cidades da região registraram um aumento de 76,8% de 2018 a 2024. O número era de 643 e alcançou 1.137.A criatividade na diversificação do setor não tem limites. Desde pet shops até aulas de costura para confeccionar roupinhas para pets, a região oferece uma ampla variedade de serviços e produtos para atender às necessidades dos clientes.Como é o caso de Érika Alves, de Rio Preto. Ela começou como dog walker, passeando com cachorros e expandiu seu negócio oferecendo novos serviços. Agora, além de passear com os pets, Érika também cuida deles na casa dos tutores e inaugurou um hotelzinho para animais.Em Araçatuba, é possível encontrar uma confecção com foco em moda inverno para pets. Além disso, nas três principais cidades da região, existem planos de assistência para animais que incluem até os serviços de velório e crematório para aqueles que faleceram.Essas e outras atividades relacionadas ao mundo pet estão movimentando o setor. Há uma variedade crescente de opções, como comida natural, clínicas veterinárias superespecializadas, cafés para gatos, roupinhas, acessórios, entre outros.