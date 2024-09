"Ela queria muito me ver vestida de noiva, então fizemos isso acontecer", conta Ana Paula emocionada

publicado em 12/09/2024

Ana Paula Nates Dorigan e Rafael Henrique de Oliveira fizeram uma visita especial para Dona Sonia Maria da Silva, de 78 anos (Foto: Santa Casa)

No último sábado, a Santa Casa de Votuporanga testemunhou um dos momentos mais emocionantes. A arquiteta Ana Paula Nates Dorigan, de 34 anos, e seu marido, o empresário Rafael Henrique de Oliveira, de 31, fizeram uma visita especial logo após se casarem. O motivo? A avó de Ana Paula, Dona Sonia Maria da Silva, de 78 anos, estava internada no Hospital há sete dias e não pôde comparecer à cerimônia.“Minha avó sempre sonhou em me ver de noiva, e eu sabia o quanto isso significava para ela. Então, não poderia deixar de realizar esse desejo, mesmo que fosse no Hospital”, relembra Ana Paula com lágrimas nos olhos. Com o apoio da equipe do Serviço Social e do Grupo de Humanização da Santa Casa, a surpresa foi cuidadosamente preparada, garantindo que Dona Sonia pudesse viver esse momento tão esperado ao lado da neta.O encontro foi carregado de emoção. Ana Paula entrou no quarto ainda vestida de noiva, e ao ver a avó, as lágrimas foram inevitáveis. "Foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Ver o brilho nos olhos dela, a felicidade estampada em seu rosto... não tem como descrever. Minha avó ficou radiante, e nós, gratos por poder estar com ela nesse dia", conta a noiva, com o coração cheio de gratidão.A visita após a cerimônia acabou sendo um presente ainda maior, já que Rafael também pôde participar. “Foi perfeito! Estar lá com ela, juntos, foi algo que jamais esqueceremos”, afirmou o noivo.Após alguns abraços apertados, muitas fotos e lágrimas, os noivos seguiram para a festa, enquanto Dona Sonia retornou ao seu quarto, com o coração aquecido pelo amor da neta. "Nós só temos a agradecer à Santa Casa e toda a equipe que tornou esse momento possível. Vocês foram incríveis!", declarou Rafael.E como um presente final, para fechar as comemorações com chave de ouro, Dona Sonia recebeu alta na segunda-feira (9), completando essa história com um final feliz.