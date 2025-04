A chegada de um bebê é sempre um momento de emoção, mas para muitas famílias, também pode ser um desafio

publicado em 02/04/2025

Porque cada bebê merece começar sua história cercado de amor (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A chegada de um bebê é sempre um momento de emoção, mas para muitas famílias, também pode ser um desafio. Pensando nisso, a Santa Casa de Votuporanga, com muito carinho, realiza a doação de Kits Maternidade para algumas famílias em situação de fragilidade social, que dão à luz pelo SUS na maternidade (Ala C). A iniciativa, fruto da parceria entre o Grupo de Humanização e o Bazar do Bem, garante que os pequenos cheguem ao mundo já rodeados de cuidado e aconchego.

Cada kit é montado com amor e contém itens essenciais para os primeiros dias do bebê. Foi esse carinho que emocionou Ana Carolina da Silveira, de 30 anos, que deu à luz ao pequeno Layan Bernardo Poupeta no dia 30 de março. Vinda de Cardoso, ela foi surpreendida com o presente no hospital. "Me perguntaram se eu aceitava o kit e eu disse que sim, com certeza! Fui muito bem tratada aqui, tanto eu quanto o Layan, e esse kit vai ajudar muito. Ele vai ficar todo estiloso, de roupinha azul!", contou, com brilho nos olhos.

Para os enfermeiros obstetra Nazir de Oliveira e Gessimária Ramos, responsáveis pelo projeto, a iniciativa vai muito além de simples doações. "Cada kit entregue é mais do que roupinhas e itens essenciais. É um abraço, um gesto de carinho para essas mamães que, muitas vezes, chegam até nós sem nada. Queremos que elas saibam que não estão sozinhas e que há pessoas que se preocupam com esse momento tão especial em suas vidas."

A ação aquece corações e garante que os bebês comecem suas vidas com conforto e dignidade. Para que mais famílias possam sentir esse acolhimento, a Santa Casa de Votuporanga continua contando com o apoio da comunidade. Quem quiser contribuir com doações para o projeto pode entrar em contato com a Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378.